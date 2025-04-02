Дії США стримують НАТО в обговоренні питання відносин з росією - Euractiv

Від членів НАТО давно очікується, що вони переосмислять свої відносини з москвою, але переговори були припинені на місяці, кілька дипломатів повідомили Euractiv, пише УНН.

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Минулого року 32 лідери Альянсу заявили, що хочуть "розробити рекомендації щодо стратегічного підходу НАТО до росії, враховуючи мінливе середовище безпеки" до наступного саміту в липні цього року.

Саміт НАТО у Гаазі був задуманий як поворотний момент у відносинах НАТО-росія після того, як вони повністю припинилися, коли москва вторглася в Україну в лютому 2022 року - і відтоді залишаються замороженими.

Зараз, коли США ведуть переговори про мирне врегулювання з росією та Україною, усі дискусії на цю тему "припинені", повідомило джерело Euractiv.

Але будь-яка зміна політики військового альянсу Заходу щодо росії може вплинути на результат, оскільки напрямок НАТО тісно пов’язаний із майбутнім війни чи миру в Україні та роллю росії в обох ситуаціях, пише видання.

"Ми не говоримо про це", - сказав інший співрозмовник за чотири місяці до саміту.

Незрозуміло, чого хоче американський президент. На цьому етапі "ми не знаємо", сказало інше джерело, повторюючи слова своїх колег.

Він здивував своїх військових союзників під час телефонної розмови з російським лідером у січні, лише через кілька днів після вступу на посаду. Також були подальші намагання досягти припинення вогню в Україні.

"Між членами Альянсу тривають дискусії щодо Гаазького саміту, і я не хотів би випереджати будь-які розмови", - сказав високопоставлений чиновник США, не відповівши утім на запитання Euractiv про позицію США.

"Щодо України, усі члени Альянсу погоджуються, що смерть і руйнування мають припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого рішення", - додали вони.

Хоча всі союзники погоджуються, що Основоположний акт НАТО-росія 1997 року, який визначає відносини, більше не актуальний, як і п’ять принципів, зовсім інше питання - розірвати їх повністю, вказує видання.

Як повідомляється, існують розбіжності при вирішенні питання про те, чи слід НАТО оголосити їх недійсними в односторонньому порядку, чи почекати і подивитися, чи зможуть вони виробити двосторонню угоду пізніше.

Наразі "росія залишається найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу", як лідери повторили на своєму саміті минулого літа, змінивши тон порівняно з періодом до вторгнення рф в Україну у 2022 році.

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