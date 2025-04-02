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Действия США сдерживают НАТО в обсуждении вопроса отношений с россией - Euractiv

Киев • УНН

 • 7741 просмотра

Переговоры членов НАТО о стратегическом подходе к россии приостановлены, поскольку США ведут переговоры о мирном урегулировании между россией и Украиной. Существуют разногласия относительно будущих отношений с рф.

Действия США сдерживают НАТО в обсуждении вопроса отношений с россией - Euractiv

От членов НАТО давно ожидается, что они переосмыслят свои отношения с москвой, но переговоры были приостановлены на месяцы, несколько дипломатов сообщили Euractiv, пишет УНН.

Детали

В прошлом году 32 лидера Альянса заявили, что хотят "разработать рекомендации по стратегическому подходу НАТО к россии, учитывая меняющуюся среду безопасности" к следующему саммиту в июле этого года.

Саммит НАТО в Гааге был задуман как поворотный момент в отношениях НАТО-россия после того, как они полностью прекратились, когда москва вторглась в Украину в феврале 2022 года - и с тех пор остаются замороженными.

Сейчас, когда США ведут переговоры о мирном урегулировании с россией и Украиной, все дискуссии на эту тему "приостановлены", сообщил источник Euractiv.

Но любое изменение политики военного альянса Запада в отношении россии может повлиять на результат, поскольку направление НАТО тесно связано с будущим войны или мира в Украине и ролью россии в обеих ситуациях, пишет издание.

"Мы не говорим об этом", - сказал другой собеседник за четыре месяца до саммита.

Непонятно, чего хочет американский президент. На этом этапе "мы не знаем", сказал другой источник, повторяя слова своих коллег.

Он удивил своих военных союзников во время телефонного разговора с российским лидером в январе, всего через несколько дней после вступления в должность. Также были дальнейшие попытки достичь прекращения огня в Украине.

"Между членами Альянса продолжаются дискуссии по Гаагскому саммиту, и я не хотел бы опережать какие-либо разговоры", - сказал высокопоставленный чиновник США, не ответив впрочем на вопрос Euractiv о позиции США.

"Что касается Украины, все члены Альянса соглашаются, что смерть и разрушения должны прекратиться. Президент Трамп хочет способствовать миру, и по его указанию мы готовы обеспечить решительное лидерство, необходимое для достижения устойчивого решения", - добавили они.

Хотя все союзники соглашаются, что Основополагающий акт НАТО-россия 1997 года, определяющий отношения, больше не актуален, как и пять принципов, совсем другой вопрос - разорвать их полностью, указывает издание.

Как сообщается, существуют разногласия при решении вопроса о том, следует ли НАТО объявить их недействительными в одностороннем порядке, или подождать и посмотреть, смогут ли они выработать двустороннее соглашение позже.

На данный момент "россия остается наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Альянса", как лидеры повторили на своем саммите прошлым летом, изменив тон по сравнению с периодом до вторжения рф в Украину в 2022 году.

Рютте прокомментировал контакты между США и рф: что сказал Генсек НАТО12.02.25, 15:54 • 24764 просмотра

Юлия Шрамко

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