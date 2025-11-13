Коли очікувати сніг у листопаді та скільки ще потеплінь - пояснила Діденко

У п'ятницю, 14 листопада, в Україні очікується хмарна погода з потеплінням та без істотних опадів. У наступні дні погода може суттєвво змінитися, передає синоптикиня Наталка Діденко, інформує УНН.

14-го листопада в Україні буде підвищений атмосферний тиск, хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Діденко обіцяє досить теплу погоду, при цьому найвища температура повітря буде у західних областях, - там вдень очікується близько +10+14 градусів.

На решті території України протягом дня передбачається +7+12 градусів.

У суботу відносно тепла погода зберігатиметься. Але у неділю, за прогнозом Діденко, буде вже похолодання. Але у вигляді "гойдалок", бо у понеділок, 17 листопада, все ж потепліє.

Натомість у вівторок - істотне похолодання до невеликих "мінусів" вночі. Вдень до +2+6 градусів.

Далі буде сніг.

19-го листопада є ймовірність мокрого снігу на заході, півночі та в центрі України