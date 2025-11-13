Когда ждать снег в ноябре и сколько еще потеплений - объяснила Диденко
Киев • УНН
14 ноября в Украине ожидается облачная погода без осадков с температурой до +14 градусов. Однако, уже 19 ноября возможен мокрый снег на западе, севере и в центре страны.
В пятницу, 14 ноября, в Украине ожидается облачная погода с потеплением и без существенных осадков. В последующие дни погода может существенно измениться, передает синоптик Наталья Диденко, информирует УНН.
Детали
14 ноября в Украине будет повышенное атмосферное давление, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Диденко обещает достаточно теплую погоду, при этом самая высокая температура воздуха будет в западных областях, - там днем ожидается около +10+14 градусов.
На остальной территории Украины в течение дня предполагается +7+12 градусов.
В субботу относительно теплая погода будет сохраняться. Но в воскресенье, по прогнозу Диденко, будет уже похолодание. Но в виде "качелей", потому что в понедельник, 17 ноября, все же потеплеет.
Зато во вторник - существенное похолодание до небольших "минусов" ночью. Днем до +2+6 градусов.
Дальше будет снег.
19 ноября есть вероятность мокрого снега на западе, севере и в центре Украины
Напомним
13 ноября в Украине ожидалось снижение температуры до +5..+10 градусов, давление будет расти. На западе без осадков, в других областях небольшие дожди, местами туманы.