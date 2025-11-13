$42.040.02
Когда ждать снег в ноябре и сколько еще потеплений - объяснила Диденко

Киев • УНН

 • 664 просмотра

14 ноября в Украине ожидается облачная погода без осадков с температурой до +14 градусов. Однако, уже 19 ноября возможен мокрый снег на западе, севере и в центре страны.

Когда ждать снег в ноябре и сколько еще потеплений - объяснила Диденко

В пятницу, 14 ноября, в Украине ожидается облачная погода с потеплением и без существенных осадков. В последующие дни погода может существенно измениться, передает синоптик Наталья Диденко, информирует УНН.

Детали

14 ноября в Украине будет повышенное атмосферное давление, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Диденко обещает достаточно теплую погоду, при этом самая высокая температура воздуха будет в западных областях, - там днем ожидается около +10+14 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня предполагается +7+12 градусов.  

В субботу относительно теплая погода будет сохраняться. Но в воскресенье, по прогнозу Диденко, будет уже похолодание. Но в виде "качелей", потому что в понедельник, 17 ноября, все же потеплеет.

Зато во вторник - существенное похолодание до небольших "минусов" ночью. Днем до +2+6 градусов.

Дальше будет снег. 

19 ноября есть вероятность мокрого снега на западе, севере и в центре Украины 

- пишет Диденко.

Напомним

13 ноября в Украине ожидалось снижение температуры до +5..+10 градусов, давление будет расти. На западе без осадков, в других областях небольшие дожди, местами туманы.

Игорь Тележников

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина