"Дякую вам за захист України": Зеленський у День захисників та захисниць відвідав поранених військових
Київ • УНН
Президент України відвідав госпіталь з нагоди Дня захисників і захисниць. Зеленський вручив державні нагороди воїнам та медикам, подякувавши їм за службу та порятунок життів.
У вівторок, з нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента України.
Деталі
Вітаю з вашим днем – Днем захисників і захисниць України. Дякую вам за службу та захист України. Одужуйте, і разом до перемоги
Президент відзначив двох воїнів орденом Богдана Хмельницького III ступеня, пʼятьох – орденом "За мужність" III ступеня та ще одного – медаллю "Захиснику Вітчизни".
Володимир Зеленський також вручив нагороди медикам, зокрема орден княгині Ольги III ступеня та орден Данила Галицького.
Ви рятуєте наших захисників. Щиро дякуємо та дуже поважаємо вашу роботу, хоча, напевно, це не робота, а важлива служба. Дякуємо вам за кожне життя, яке ви відновили. І вам бажаю здоров’я
Нагадаємо
З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 15 військовим, 9 з них посмертно. Також відзначено військові частини почесними відзнаками та присвоєно почесні найменування.
Зеленський у День захисників та захисниць: ви пишете історію на полі бою01.10.24, 09:13 • 30420 переглядiв