"Спасибо вам за защиту Украины": Зеленский в День защитников и защитниц посетил раненых военных

Во вторник, по случаю Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил госпиталь и отметил государственными наградами воинов и медиков, которые спасают их жизни. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Детали

Поздравляю с вашим днем - Днем защитников и защитниц Украины. Спасибо вам за службу и защиту Украины. Выздоравливайте, и вместе к победе - сказал глава государства.

Президент отметил двух воинов орденом Богдана Хмельницкого III степени, пятерых - орденом «За мужество» III степени и еще одного - медалью «Защитнику Отечества».

Владимир Зеленский также вручил награды медикам, в частности орден княгини Ольги III степени и орден Даниила Галицкого.

Вы спасаете наших защитников. Спасибо и очень уважаем вашу работу, хотя, наверное, это не работа, а важная служба. Спасибо вам за каждую жизнь, которую вы восстановили. И вам желаю здоровья - подчеркнул президент.

Напомним,

По случаю Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 военным, 9 из них посмертно. Также отмечены воинские части почетными знаками отличия и присвоены почетные наименования.

Зеленский в День защитников и защитниц: вы пишете историю на поле боя