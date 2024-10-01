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"Спасибо вам за защиту Украины": Зеленский в День защитников и защитниц посетил раненых военных

"Спасибо вам за защиту Украины": Зеленский в День защитников и защитниц посетил раненых военных

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 10:15  •  2970 просмотра

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Президент Украины посетил госпиталь по случаю Дня защитников и защитниц. Зеленский вручил государственные награды воинам и медикам, поблагодарив их за службу и спасение жизней.

Во вторник, по случаю Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил госпиталь и отметил государственными наградами воинов и медиков, которые спасают их жизни. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Детали 

Поздравляю с вашим днем - Днем защитников и защитниц Украины. Спасибо вам за службу и защиту Украины. Выздоравливайте, и вместе к победе

- сказал глава государства. 

Президент отметил двух воинов орденом Богдана Хмельницкого III степени, пятерых - орденом «За мужество» III степени и еще одного - медалью «Защитнику Отечества».

Владимир Зеленский также вручил награды медикам, в частности орден княгини Ольги III степени и орден Даниила Галицкого.

Вы спасаете наших защитников. Спасибо и очень уважаем вашу работу, хотя, наверное, это не работа, а важная служба. Спасибо вам за каждую жизнь, которую вы восстановили. И вам желаю здоровья

- подчеркнул президент. 

Напомним,

По случаю Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 военным, 9 из них посмертно. Также отмечены воинские части почетными знаками отличия и присвоены почетные наименования.

Зеленский в День защитников и защитниц: вы пишете историю на поле боя1 октября 2024, 06:13 • 12845 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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