Десятки афганських жінок протестують проти заборони вищої освіти

Деталі

Також було заарештовано трьох журналістів. Відомо, що протести мали місце у провінції Тахар.

Деякі чоловіки відповіли акціями громадянської непокори на знак солідарності із жінками. Близько 50 чоловіків-професорів університетів у державних та приватних установах подали у відставку, а деякі студенти-чоловіки, як повідомляється, відмовилися складати іспити.

Контекст

Це остання політика, яка обмежує освіту жінок після того, як минулого року таліби повернулися до влади.

Дівчаток уже виключили із середніх шкіл.

Нова заборона була негайно введена в дію міністром вищої освіти у вівторок, коли державним та приватним університетам було наказано заборонити жінкам відвідувати заняття.

Міністерство освіти заявило, що його вчені оцінили університетську навчальну програму, і відвідування дівчаток буде призупинено «доти, доки не буде забезпечене відповідне середовище».

До оголошення у вівторок університети вже працювали за дискримінаційними правилами для жінок. Входи та класи були розділені за статевою ознакою, а студенток могли навчати лише жінки-професори чи старі чоловіки. Проте жінки продовжували здобувати освіту.

Таліби пообіцяли м'якше правління після захоплення влади у серпні 2021 року після виходу США з країни. Однак радикальні ісламісти продовжують обмежувати права та свободи жінок у країні.

Протести під керівництвом жінок стають дедалі рідкісними в Афганістані після їхнього повернення. Учасникам загрожує арешт, насильство та соціальна стигматизація за участь.

Організація ООН з освіти та культури, ЮНЕСКО, повідомляє, що кількість жінок, які відвідують вищі навчальні заклади, збільшилася у 20 разів у період з 2001 року – року, коли таліби були вигнані інтервенцією США – по 2018 рік.