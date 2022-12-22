Десятки афганских женщин протестуют против запрета на высшее образование

Детали

Также были арестованы три журналиста. Известно, что протесты имели место в провинции Тахар.

Некоторые мужчины ответили акциями гражданского неповиновения в знак солидарности с женщинами. Около 50 мужчин-профессоров университетов в государственных и частных учреждениях подали в отставку, а некоторые студенты-мужчины, как сообщается, отказались сдавать экзамены.

Контекст

Это последняя политика, ограничивающая образование женщин после того, как в прошлом году талибы вернулись к власти.

Девочек уже исключили из средних школ.

Новый запрет был немедленно введен в действие министром высшего образования во вторник, когда государственным и частным университетам было предписано запретить женщинам посещать занятия.

Министерство образования заявило, что его ученые оценили университетскую учебную программу, и посещение девочек будет приостановлено «до тех пор, пока не будет обеспечена соответствующая среда».

До объявления во вторник университеты уже работали по дискриминационным правилам для женщин. Входы и классы были разделены по половому признаку, а студенток могли обучать только женщины-профессора или пожилые мужчины. Однако женщины продолжали получать образование.

Талибы пообещали более мягкое правление после захвата власти в августе 2021 года после ухода США из страны. Однако радикальные исламисты продолжают ограничивать права и свободы женщин в стране.

Протесты под руководством женщин становятся все более редкими в Афганистане после их возвращения. Участникам грозит арест, насилие и социальная стигматизация за участие.

Организация ООН по образованию и культуре, ЮНЕСКО, сообщает, что количество женщин, посещающих высшие учебные заведения, увеличилось в 20 раз в период с 2001 года - года, когда талибы были изгнаны интервенцией США – по 2018 год.