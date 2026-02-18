Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні
Київ • УНН
Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін висловив стурбованість щодо війни в Україні. Він зазначив, що з обох сторін не здається, що є реальний прогрес щодо миру.
Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявив про значний песимізм на тлі мирних переговорів щодо війни рф проти України і вказав, що "не здається, що є реальний прогрес щодо миру", пише УНН з посиланням на Vatican News.
Деталі
Кардинал П'єтро Паролін висловив стурбованість щодо війни в Україні за кілька днів до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Ця річниця також супроводжується сильними бомбардуваннями енергетичної інфраструктури в Києві та інших містах.
Щодо України панує значний песимізм. З обох сторін нам не здається, що є реальний прогрес щодо миру, і трагічно, що після чотирьох років ми все ще перебуваємо на цьому етапі… Хочеться сподіватися, що ці діалоги можуть призвести до певного прогресу, але мені здається, що немає багато надії та небагато очікувань
Також Паролін повідомив, що Святий Престол "не братиме участі в Раді миру через її особливий характер, який, очевидно, не є характерним для інших держав".
Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців, які потерпають через атаки на енергетику04.02.26, 20:27 • 5640 переглядiв