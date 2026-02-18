$43.260.09
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін висловив стурбованість щодо війни в Україні. Він зазначив, що з обох сторін не здається, що є реальний прогрес щодо миру.

Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні
vaticannews.va

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявив про значний песимізм на тлі мирних переговорів щодо війни рф проти України і вказав, що "не здається, що є реальний прогрес щодо миру", пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

Кардинал П'єтро Паролін висловив стурбованість щодо війни в Україні за кілька днів до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Ця річниця також супроводжується сильними бомбардуваннями енергетичної інфраструктури в Києві та інших містах.

Щодо України панує значний песимізм. З обох сторін нам не здається, що є реальний прогрес щодо миру, і трагічно, що після чотирьох років ми все ще перебуваємо на цьому етапі… Хочеться сподіватися, що ці діалоги можуть призвести до певного прогресу, але мені здається, що немає багато надії та небагато очікувань

- сказав кардинал Паролін.

Також Паролін повідомив, що Святий Престол "не братиме участі в Раді миру через її особливий характер, який, очевидно, не є характерним для інших держав".

Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців, які потерпають через атаки на енергетику04.02.26, 20:27

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Україна
Ватикан
Київ