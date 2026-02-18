Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявив про значний песимізм на тлі мирних переговорів щодо війни рф проти України і вказав, що "не здається, що є реальний прогрес щодо миру", пише УНН з посиланням на Vatican News.

Кардинал П'єтро Паролін висловив стурбованість щодо війни в Україні за кілька днів до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Ця річниця також супроводжується сильними бомбардуваннями енергетичної інфраструктури в Києві та інших містах.

Щодо України панує значний песимізм. З обох сторін нам не здається, що є реальний прогрес щодо миру, і трагічно, що після чотирьох років ми все ще перебуваємо на цьому етапі… Хочеться сподіватися, що ці діалоги можуть призвести до певного прогресу, але мені здається, що немає багато надії та небагато очікувань