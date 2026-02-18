Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине
Киев • УНН
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил обеспокоенность по поводу войны в Украине. Он отметил, что с обеих сторон не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира.
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о значительном пессимизме на фоне мирных переговоров по войне РФ против Украины и указал, что "не кажется, что есть реальный прогресс по миру", пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Подробности
Кардинал Пьетро Паролин выразил обеспокоенность по поводу войны в Украине за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабного вторжения. Эта годовщина также сопровождается сильными бомбардировками энергетической инфраструктуры в Киеве и других городах.
Что касается Украины, царит значительный пессимизм. С обеих сторон нам не кажется, что есть реальный прогресс по миру, и трагично, что спустя четыре года мы все еще находимся на этом этапе… Хочется надеяться, что эти диалоги могут привести к определенному прогрессу, но мне кажется, что нет много надежды и немного ожиданий
Также Паролин сообщил, что Святой Престол "не будет участвовать в Совете мира из-за его особого характера, который, очевидно, не является характерным для других государств".
