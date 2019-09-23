Держгідрографія закликає Кабінет міністрів та Президента встановити морський кордон з РФ

“У 2003 році між Україною і Російською Федерацією укладено Договір про українсько-російський державний кордон (Договір ратифіковано Законом України від 20.04.2004№ 1681-IV). Але, на жаль, цим Договором морські кордони встановлені не були. Тому Держгідрографія пропонує ініціювати на рівні вищих посадових осіб держави примусовий переговорний процес з Росією щодо встановлення морського кордону між Україною та РФ”, — вказано також у повідомленні від 16 вересня.

У 2003 році між Україною та Російською Федерацією також укладено Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки (Договір ратифіковано Законом України від 20.04.2004№ 1682-IV). Згідно зі статтею 1 цього Договору Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між Сторонами. Але такої угоди укладено не було, морський кордон між Україною та Росією фактично відсутній.

“З урахуванням норм міжнародного морського права та проведених консультацій з провідними міжнародними експертами з питань морської делімітації пропонуємо розглянути можливість початку примусової переговорної процедури з Російською Федерацією щодо питань встановлення морського кордону”, — розповів начальник Держгідрографії Олександр Щипцов.

Формування спеціальної міжнародної “делімітаційної” комісії можливе на підставі статті 298 та Додатка V до Конвенції ООН з морського права.

“Україна та РФ є також сторонами Конвенції ООН з морського права. На сьогодні Росія навряд добровільно підпише угоду про делімітацію з Україною (як Австралія з Тимором), але письмові висновки міжнародної комісії з делімітації матимуть дуже серйозне політичне та дипломатичне значення, а також будуть базисом для укладення в майбутньому відповідної угоди про делімітацію морського кордону між Україною та РФ після зміни політичної ситуації в Росії”, — зазначив Перший заступник начальника Держгідрографії, фахівець у галузі міжнародного морського права Богдан Устименко.

Як додали в установі: “Без встановлення морського кордону з РФ Україна ніколи не зможе повноцінно здійснювати свій суверенітет у межах більшої частини власного територіального моря, реалізовувати права в межах виключної (морської) економічної зони та/або континентального шельфу, легально використовувати морські природні ресурси. Окрім цього, визначення на підставі міжнародного права державного кордону — ключове питання національної безпеки і оборони”.

Як писав УНН, з 1 квітня 2019 року припинив дію Договір про дружбу України з Росією від 1997 року.