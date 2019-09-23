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Госгидрография призывает Кабинет министров и Президента установить морскую границу с РФ

Госгидрография призывает Кабинет министров и Президента установить морскую границу с РФ

Киев  •  УНН

 • 13907 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Государственное учреждение “Госгидрография” предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Госгидрографии и пресс-службу учреждения.

“В 2003 году между Украиной и Российской Федерацией заключен Договор о российско-украинскую государственную границу (Договор ратифицирован Законом Украины от 20.04.2004№ 1681-IV). Но, к сожалению, этим Договором морские границы установлены не были. Поэтому Госгидрография предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ”, — указано также в сообщении от 16 сентября.

В 2003 году между Украиной и Российской Федерацией также заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива (Договор ратифицирован Законом Украины от 20.04.2004№ 1682-IV). Согласно статье 1 настоящего Договора Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами. Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует.

“С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы”, — рассказал начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

Формирование специальной международной “делимитационной” комиссии возможно на основании статьи 298 и Приложения V к Конвенции ООН по морскому праву.

“Украина и РФ также сторонами Конвенции ООН по морскому праву. На сегодня Россия вряд добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украины (как Австралия с Тимором), но письменные выводы международной комиссии по делимитации могут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России”, — отметил первый заместитель начальника Госгидрографии, специалист в области международного морского права Богдан Устименко.

Как добавили в учреждении: “Без установления морской границы с РФ Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря, реализовывать права в пределах исключительной (морской) экономической зоны и/или континентального шельфа, легально использовать морские природные ресурсы. Кроме этого, определение на основании международного права государственной границы — ключевой вопрос национальной безопасности и обороны”.

Как писал УНН, с 1 апреля 2019 года приостановил действие Договор о дружбе Украины с Россией от 1997 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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