Держетнополітики подала позов до суду щодо припинення діяльності упц (мп) - Єленський
Київ • УНН
Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ МП, визнаної афілійованою з рпц. Це рішення ухвалено через відмову митрополита Онуфрія виконувати припис щодо усунення залежності від забороненої іноземної релігійної організації.
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності української православної церкви (московського патріархату), яка визнана афілійованою з російською православною церквою (РПЦ). Про це повідомив голова Держетнополітики Віктор Єленський під час брифінгу, пише УНН.
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зобов'язана оголосити київську митрополію української православної церкви афілійованою із забороненою в Україні російською православною церквою - це перше. Друге - надіслати листи про це Київській митрополії і тим релігійним організаціям, які входять до її складу, або пов'язані з нею. Третє - невідкладно, як сказано в законі, подати позов до суду про припинення Київської митрополії. От власне це було зроблене
Нагадуємо
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 27 серпня 2025 року визнала київську митрополію упц афілійованою з рпц. Це рішення ухвалено через відмову митрополита Онуфрія виконувати припис щодо усунення залежності від забороненої в Україні іноземної релігійної організації.
Керівництво упц мп приховує від вірян припис Держслужби з етнополітики, який вимагає розірвати зв'язки з РПЦ та засудити агресію рф.