11:50 • 26476 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 51304 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 92559 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 108833 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 61000 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 122786 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 45878 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 82247 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52804 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107567 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Держетнополітики подала позов до суду щодо припинення діяльності упц (мп) - Єленський

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ МП, визнаної афілійованою з рпц. Це рішення ухвалено через відмову митрополита Онуфрія виконувати припис щодо усунення залежності від забороненої іноземної релігійної організації.

Держетнополітики подала позов до суду щодо припинення діяльності упц (мп) - Єленський

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності української православної церкви (московського патріархату), яка визнана афілійованою з російською православною церквою (РПЦ). Про це повідомив голова Держетнополітики Віктор Єленський під час брифінгу, пише УНН.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зобов'язана оголосити київську митрополію української православної церкви афілійованою із забороненою в Україні російською православною церквою - це перше. Друге - надіслати листи про це Київській митрополії і тим релігійним організаціям, які входять до її складу, або пов'язані з нею. Третє - невідкладно, як сказано в законі, подати позов до суду про припинення Київської митрополії. От власне це було зроблене 

- сказав Єленський.

Нагадуємо

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 27 серпня 2025 року визнала київську митрополію упц афілійованою з рпц. Це рішення ухвалено через відмову митрополита Онуфрія виконувати припис щодо усунення залежності від забороненої в Україні іноземної релігійної організації.

Керівництво упц мп приховує від вірян припис Держслужби з етнополітики, який вимагає розірвати зв'язки з РПЦ та засудити агресію рф.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Фейкові новини
Україна