Госэтнополитики подала иск в суд о прекращении деятельности упц (мп) - Еленский

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 26530 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 51356 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 92650 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 108923 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 61040 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 122848 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 45888 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 82259 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52808 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107570 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.7м/с
43%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 208379 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 208136 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 197691 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 194603 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 188800 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto11:50 • 26517 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 92628 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 108901 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 69094 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 122836 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Си Цзиньпин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto14:15 • 200 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 19472 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 22829 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 37926 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 82254 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс
Хранитель

Госэтнополитики подала иск в суд о прекращении деятельности упц (мп) - Еленский

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Госэтнополитики подала иск в суд о прекращении деятельности УПЦ МП, признанной аффилированной с рпц. Это решение принято из-за отказа митрополита Онуфрия выполнять предписание об устранении зависимости от запрещенной иностранной религиозной организации.

Госэтнополитики подала иск в суд о прекращении деятельности упц (мп) - Еленский

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск в суд о прекращении деятельности украинской православной церкви (московского патриархата), которая признана аффилированной с русской православной церковью (рпц). Об этом сообщил глава Госэтнополитики Виктор Еленский во время брифинга, пишет УНН.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обязана объявить киевскую митрополию Украинской православной церкви аффилированной с запрещенной в Украине русской православной церковью - это первое. Второе - направить письма об этом Киевской митрополии и тем религиозным организациям, которые входят в ее состав, или связаны с ней. Третье - безотлагательно, как сказано в законе, подать иск в суд о прекращении Киевской митрополии. Вот собственно это было сделано 

- сказал Еленский.

Напоминаем

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести 27 августа 2025 года признала киевскую митрополию упц аффилированной с РПЦ. Это решение принято из-за отказа митрополита Онуфрия выполнять предписание об устранении зависимости от запрещенной в Украине иностранной религиозной организации.

Руководство упц мп скрывает от верующих предписание Госслужбы по этнополитике, которое требует разорвать связи с рпц и осудить агрессию РФ.

Павел Зинченко

ОбществоПолитика
Фейковые новости
Украина