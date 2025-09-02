Госэтнополитики подала иск в суд о прекращении деятельности упц (мп) - Еленский
Киев • УНН
Госэтнополитики подала иск в суд о прекращении деятельности УПЦ МП, признанной аффилированной с рпц. Это решение принято из-за отказа митрополита Онуфрия выполнять предписание об устранении зависимости от запрещенной иностранной религиозной организации.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск в суд о прекращении деятельности украинской православной церкви (московского патриархата), которая признана аффилированной с русской православной церковью (рпц). Об этом сообщил глава Госэтнополитики Виктор Еленский во время брифинга, пишет УНН.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обязана объявить киевскую митрополию Украинской православной церкви аффилированной с запрещенной в Украине русской православной церковью - это первое. Второе - направить письма об этом Киевской митрополии и тем религиозным организациям, которые входят в ее состав, или связаны с ней. Третье - безотлагательно, как сказано в законе, подать иск в суд о прекращении Киевской митрополии. Вот собственно это было сделано
Напоминаем
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести 27 августа 2025 года признала киевскую митрополию упц аффилированной с РПЦ. Это решение принято из-за отказа митрополита Онуфрия выполнять предписание об устранении зависимости от запрещенной в Украине иностранной религиозной организации.
Руководство упц мп скрывает от верующих предписание Госслужбы по этнополитике, которое требует разорвать связи с рпц и осудить агрессию РФ.