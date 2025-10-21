$41.760.03
Держдума рф ухвалила законопроєкт про призов до армії протягом усього календарного року

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

В росії прийнято законопроєкт про цілорічний призов до військових сил, який передбачає проходження медкомісій та психологічного відбору протягом року. Також розширено перелік осіб, які можуть отримати статус "ветерана бойових дій".

Держдума рф ухвалила законопроєкт про призов до армії протягом усього календарного року

У росії був прийнятий законопроект, згідно з яким, замість замість традиційного весняного та осіннього призову у військові сили, він буде діяти протягом року. Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Цілорічний призов до військових сил був ухвалений держдумою росії. Що мається на увазі: протягом року новобранці країни-агресора проходитимуть медкомісії та психологічний відбір. Термін дії електронних повісток, виданих військкоматами, буде обмежено 30 днями, але як зазначають юристи, вони можуть діяти необмежений час, пише видання meduza.

Таким чином російський військкомат може призначити явку за кілька місяців, виїхати за кордон призовник не зможе. Щодо військ рф. До них відправлятимуть за схемою, яка діяла у цій країні і раніше, - тобто відправлення здійснюватиметься у квітні—липні та жовтні—грудні.

Доповнення

Також держдума рф у ​​другому та третьому читаннях ухвалила законопроект, що розширює перелік учасників війни з Україною, які можуть набути статусу "ветерана бойових дій".

На сайті держдуми записано, що статус "ветерана бойових дій" зможуть отримати особи, які укладали в період з 1 жовтня 2022 року до 1 вересня 2023 року угоди (що мали інші правовідносини) з міноборони рф і виконували завдання у складі зс рф у війні проти України. 

Нагадаємо

У кінці вересня поточного року у рф було підписано указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. За цим указом, призову підлягають 135 тисяч громадян росії віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
