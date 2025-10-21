$41.760.03
12:57
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
21 октября, 06:03
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Госдума РФ приняла законопроект о призыве в армию в течение всего календарного года

Киев • УНН

 • 960 просмотра

В России принят законопроект о круглогодичном призыве в вооруженные силы, который предусматривает прохождение медкомиссий и психологического отбора в течение года. Также расширен перечень лиц, которые могут получить статус "ветерана боевых действий".

Госдума РФ приняла законопроект о призыве в армию в течение всего календарного года

В России был принят законопроект, согласно которому, вместо традиционного весеннего и осеннего призыва в военные силы, он будет действовать в течение года. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Круглогодичный призыв в военные силы был принят госдумой России. Что имеется в виду: в течение года новобранцы страны-агрессора будут проходить медкомиссии и психологический отбор. Срок действия электронных повесток, выданных военкоматами, будет ограничен 30 днями, но как отмечают юристы, они могут действовать неограниченное время, пишет издание meduza.

Таким образом российский военкомат может назначить явку через несколько месяцев, выехать за границу призывник не сможет. Что касается войск РФ. В них будут отправлять по схеме, которая действовала в этой стране и раньше, - то есть отправка будет осуществляться в апреле—июле и октябре—декабре.

Дополнение

Также госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект, расширяющий перечень участников войны с Украиной, которые могут получить статус "ветерана боевых действий".

На сайте госдумы записано, что статус "ветерана боевых действий" смогут получить лица, которые заключали в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения (имевшие другие правоотношения) с минобороны РФ и выполняли задачи в составе ВС РФ в войне против Украины.

Напомним

В конце сентября текущего года в РФ был подписан указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года. По этому указу, призыву подлежат 135 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе.

Игорь Тележников

Новости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Украина