Госдума РФ приняла законопроект о призыве в армию в течение всего календарного года

В России был принят законопроект, согласно которому, вместо традиционного весеннего и осеннего призыва в военные силы, он будет действовать в течение года. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Круглогодичный призыв в военные силы был принят госдумой России. Что имеется в виду: в течение года новобранцы страны-агрессора будут проходить медкомиссии и психологический отбор. Срок действия электронных повесток, выданных военкоматами, будет ограничен 30 днями, но как отмечают юристы, они могут действовать неограниченное время, пишет издание meduza.

Таким образом российский военкомат может назначить явку через несколько месяцев, выехать за границу призывник не сможет. Что касается войск РФ. В них будут отправлять по схеме, которая действовала в этой стране и раньше, - то есть отправка будет осуществляться в апреле—июле и октябре—декабре.

Дополнение

Также госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект, расширяющий перечень участников войны с Украиной, которые могут получить статус "ветерана боевых действий".

На сайте госдумы записано, что статус "ветерана боевых действий" смогут получить лица, которые заключали в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения (имевшие другие правоотношения) с минобороны РФ и выполняли задачи в составе ВС РФ в войне против Украины.

Напомним

В конце сентября текущего года в РФ был подписан указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года. По этому указу, призыву подлежат 135 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе.