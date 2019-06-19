Держдума РФ схвалила визнання ветеранами тих, хто служив в армії України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Держдума прийняла в першому читанні проект поправок до закону “Про ветеранів”, що можна помітити з інформації, розміщеної в Системі забезпечення законодавчої діяльності. Законопроект передбачає зміну норми, яка визначає, хто саме може бути удостоєний звання ветерана військової служби РФ, пише УНН.
Згідно з чинною редакцією закону, це звання можуть отримати люди, які відслужили не менше 20 років у збройних силах Росії (або інших російських військових формуваннях) та СРСР. Однак після анексії Росією Криму та Севастополя в рядах російської армії опинилися військові, що раніше служили в збройних силах України, що при розрахунку необхідного для отримання ветеранського стажу не враховується.
В результаті такі особи, як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, не можуть користуватися передбаченими російським законодавством гарантіями соціального захисту.
Схвалений парламентом законопроект пропонує включати в необхідний для отримання ветеранського звання 20-річний стаж служби в збройних силах України. Але лише для тих, хто проходив її на території Криму (до анексії його РФ — ред.) і постійно проживав в Криму на момент окупації півострова.
“Вони переважною більшістю беззастережно підтримали і взяли активну участь у подіях „Кримської весни“ (події анексії української території на думку РФ — ред.), а проживаючи в Криму, завжди вважали Росію своєю батьківщиною, брали і беруть активну участь у всіх суспільно-політичних процесах, що відбуваються на території півострова”, — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Вступ закону в силу, в разі його остаточного ухвалення Держдумою і Радою Федерації, а також підписання президентом, намічено на 1 січня 2020 року.
Варто нагадати, що у Держдумі заявили, що жителі 12 областей України “звертаються з питаннями про можливість отримати громадянство РФ у спрощеному порядку”.