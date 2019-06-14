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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Держдума РФ: ми отримуємо питання про спрощене отримання громадянства з 12 областей України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Жителі 12 областей України “звертаються з питаннями про можливість отримати громадянство РФ у спрощеному порядку”. Про це в п’ятницю повідомив журналістам заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками, депутат від Ростовської області (“Єдина Росія”) Віктор Водолацький, зазначає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Держдума РФ: ми отримуємо питання про спрощене отримання громадянства з 12 областей України

“На сьогоднішній день до мене надходять дзвінки з території Сумської, Чернігівської, Харківської, Одеської областей: як нам скористатися цим правом (отримання громадянства РФ у спрощеному порядку), як нам оперативно здати документи на громадянство? Враховуючи, що консульські пункти не працюють в цих областях, цим громадянам потрібно тільки приїжджати на територію Росії і тут подавати заяви. Але те, що сьогодні особливо в 12 суб’єктах України ця хвиля набирає обертів — це факт”, — повідомив він.

Як стало відомо раніше, близько 12 тисяч жителів територій, контрольованих бойовиками “Донецької і Луганської народних республік” звернулися за отриманням російського паспорта після указу президента РФ про спрощення процедури його оформлення для жителів Донбасу. Про це повідомив журналістам у п’ятницю начальник ГУ МВС Росії по Ростовській області генерал-лейтенант поліції Олег Агарков.

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