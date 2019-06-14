МВС РФ: ми отримали близько 12 тисяч заявок на паспорти від мешканців Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Близько 12 тисяч жителів територій, контрольованих бойовиками “Донецької і Луганської народних республік” звернулися за отриманням російського паспорта після указу президента РФ про спрощення процедури його оформлення для жителів Донбасу. Про це повідомив журналістам у п’ятницю начальник ГУ МВС Росії по Ростовській області генерал-лейтенант поліції Олег Агарков, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“На сьогоднішній день в підрозділи міграційної служби Ростовської області надійшло 12 тисяч документів, які будуть обробляти протягом трьох місяців. 1200 документів вже оброблено, отримали позитивну реакцію”, — сказав він.
Олег Агарков уточнив, що всього в регіоні підготовлено чотири міграційних пункти, які приймають документи від “жителів” так званих “Л/ДНР”. Пункти “забезпечені всім необхідним”, додав він.
Нагадуємо, перша група жителів так званих “Донецької і Луганської народних республік” отримала в п’ятницю паспорти Російської Федерації, оформлені в спрощеному порядку згідно з квітневим указом президента РФ. ЗМІ навели деталі процедури і статистичні цифри.