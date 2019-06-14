Російські ЗМІ навели деталі процедури отримання паспортів мешканцями ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Перша група жителів так званих “Донецької і Луганської народних республік” отримала в п’ятницю паспорти Російської Федерації, оформлені в спрощеному порядку згідно з квітневим указом президента РФ. Російські ЗМІ навели деталі процедури і статистичні цифри, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
Для цього в Ростовській області були відкриті два спеціалізованих відділення з питань міграції МВС. Один — в Некліновському районі, де почали отримувати паспорти “громадяни” території “так званої” ДНР. Сьогодні їх володарями стануть 34 жителя з території, підконтрольній бойовикам “Донецької народної республіки”. Друге — в Новошахтинську. Тут протягом дня будуть видані перші 30 паспортів жителям території, контрольованої бойовиками “Луганської народної республіки”.
Процедура видачі займає не більше 10 хвилин. Вона включає проходження дактилоскопії і прийняття присяги громадянина РФ. Саме вручення паспортів проходить в урочистій обстановці під гімн Росії.
“Сьогодні для вас знаменний день, ви здобуваєте громадянство РФ і отримуєте документ, що засвідчує особу громадянина великої країни”, — сказав на церемонії в селі Покровське начальник ГУ МВС Росії по Ростовській області генерал-лейтенант поліції Олег Агарков.
Нагадуємо, перша група мешканців Донбасу отримала російські паспорти.