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Российские СМИ привели детали процедуры получения паспортов жителями ОРДЛО

Киев • УНН

 • 11921 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Первая группа жителей так называемых “Донецкой и Луганской народных республик” получила в пятницу паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке согласно апрельскому указу президента РФ. Российские СМИ навели детали процедуры и статистические цифры, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Российские СМИ привели детали процедуры получения паспортов жителями ОРДЛО

Для этого в Ростовской области были открыты два специализированных отделения по вопросам миграции МВД. Один — в Неклиновском районе, где начали получать паспорта “граждане” территории “так называемой” ДНР. Сегодня их обладателями станут 34 жителя с территории, подконтрольной боевикам “Донецкой народной республики”. Второе — в Новошахтинске. Здесь в течение дня будут выданы первые 30 паспортов жителям территории, контролируемой боевиками “Луганской народной республики”.

Процедура выдачи занимает не более 10 минут. Она включает прохождение дактилоскопии и принятие присяги гражданина РФ. Само вручение паспортов проходит в торжественной обстановке под гимн России.

“Сегодня для вас знаменательный день, вы приобретаете гражданство РФ и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны”, — сказал на церемонии в селе Покровское начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

Напоминаем, первая группа жителей Донбасса получила российские паспорта.

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