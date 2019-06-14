Госдума РФ: мы получаем вопрос об упрощенном получении гражданства из 12 областей Украины

“На сегодняшний день ко мне поступают звонки с территории Сумской, Черниговской, Харьковской, Одесской областей: как нам воспользоваться этим правом (получения гражданства РФ в упрощенном порядке), как нам оперативно сдать документы на гражданство? Учитывая, что консульские пункты не работают в этих областях, этим гражданам нужно только приезжать на территорию России и здесь подавать заявления. Но то, что сегодня особенно в 12 субъектах Украины эта волна набирает обороты — это факт”, — сообщил он.

Как стало известно ранее, около 12 тысяч жителей территорий, контролируемых боевиками “Донецкой и Луганской народных республик” обратились за получением российского паспорта после указа президента РФ об упрощении процедуры его оформления для жителей Донбасса. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.