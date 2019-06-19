Госдума РФ одобрила признание ветеранами тех, кто служил в армии Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон “О ветеранах”, следует из информации, размещенной в Системе обеспечения законодательной деятельности. Законопроект предусматривает изменение нормы, определяющей, кто именно может быть удостоен звания ветерана военной службы, пишет УНН.
Согласно действующей редакции закона, это звание могут получить люди, отслужившие не менее 20 лет в вооруженных силах России (или других российских воинских формированиях) и СССР. Однако после аннексии Россией Крыма и Севастополя в рядах российской армии оказались военные, ранее служившие в вооруженных силах Украины, что при расчете необходимого для получения ветеранского стажа не учитывается.
В результате такие лица, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, не могут пользоваться предусмотренными российским законодательством гарантиями социальной защиты.
Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в вооруженных силах Украины. Но лишь для тех, кто проходил ее на территории Крыма (до аннексии его РФ — ред.) и постоянно проживал в Крыму на момент оккупации полуострова.
"Они подавляющим большинством безоговорочно поддержали и приняли активное участие в событиях "Крымской весны"(события аннексии украинской территории по мнению РФ — ред.), а проживая в Крыму, всегда считали Россию своей Родиной, принимали и принимают активное участие во всех общественно-политических процессах, происходящих на территории полуострова“, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Вступление закона в силу, в случае его окончательного принятия Госдумой и Советом Федерации, а также подписания президентом, намечено на 1 января 2020 года.
Стоит напомнить, что в Госдуме заявили, что жители 12 областей Украины “обращаются с вопросами о возможности получить гражданство РФ в упрощенном порядке”.