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Госдума РФ одобрила признание ветеранами тех, кто служил в армии Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон “О ветеранах”, следует из информации, размещенной в Системе обеспечения законодательной деятельности. Законопроект предусматривает изменение нормы, определяющей, кто именно может быть удостоен звания ветерана военной службы, пишет УНН.

Госдума РФ одобрила признание ветеранами тех, кто служил в армии Украины

Согласно действующей редакции закона, это звание могут получить люди, отслужившие не менее 20 лет в вооруженных силах России (или других российских воинских формированиях) и СССР. Однако после аннексии Россией Крыма и Севастополя в рядах российской армии оказались военные, ранее служившие в вооруженных силах Украины, что при расчете необходимого для получения ветеранского стажа не учитывается.

В результате такие лица, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, не могут пользоваться предусмотренными российским законодательством гарантиями социальной защиты.

Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в вооруженных силах Украины. Но лишь для тех, кто проходил ее на территории Крыма (до аннексии его РФ — ред.) и постоянно проживал в Крыму на момент оккупации полуострова.

"Они подавляющим большинством безоговорочно поддержали и приняли активное участие в событиях "Крымской весны"(события аннексии украинской территории по мнению РФ — ред.), а проживая в Крыму, всегда считали Россию своей Родиной, принимали и принимают активное участие во всех общественно-политических процессах, происходящих на территории полуострова“, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вступление закона в силу, в случае его окончательного принятия Госдумой и Советом Федерации, а также подписания президентом, намечено на 1 января 2020 года.

Стоит напомнить, что в Госдуме заявили, что жители 12 областей Украины “обращаются с вопросами о возможности получить гражданство РФ в упрощенном порядке”.

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