Держдеп США виключив Палестину зі списку країн і територій Близького Сходу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Державний департамент Сполучених Штатів Америки виключив Палестинську Автономію зі списку країн та територій Близького Сходу, повідомляє УНН із посиланням на The Jerusalem Post.
Так, зі списку країн та територій, опублікованих на веб-сторінці Управління Близького Сходу Державного департаменту США, була виключена Палестина.
Прессекретар голови Палестинської адміністрації Набіль Абу Рудейна піддав різкій критиці рішення Держдепу виключити Палестину з публікованого їм списку держав і територій.
"Це ознака безпрецедентною безпорадності американської зовнішньої політики. Вона свідчить, що США не просто схвалюють ізраїльську окупацію, але повністю підтримують плани ізраїльських ультраправих", - повідомив представник глави ПА Махмуда Аббаса.
Повідомляється, що до недавнього часу до списку країн і територій Державного департаменту входив "Палестинський орган".
Зазначено, що рішення про офіційне виключення Палестини зі списку не оголошувалось.
Нагадаємо, у червні цього року Адміністрація президента США презентувала економічну частину плану врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Проект передбачає як державні, так і приватні інвестиції в обсязі 50 млрд доларів.