США пропонують інвестувати в Палестину 50 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Адміністрація президента США презентувала економічну частину плану врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Проект передбачає як державні, так і приватні інвестиції в обсязі 50 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“За словами авторів, це дозволить створити не менше одного мільйона робочих місць для палестинців, а також подвоїти ВВП Палестинської національної автономії протягом десяти років. Запропонований Білим домом план "здатен відкрити нову главу в історії" палестинців, яка "визначається не негараздами і нестатками, а свободою і гідністю", наголошують його розробники", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, передбачається вкласти 27,5 млрд у Західний берег річки Йордан і Сектор Гази, а також направити 22,8 млрд на проекти, які стосуватимуться палестинців, що живуть у Єгипті, Йорданії та Лівані.
Йдеться про можливі проекти в охороні здоров'я, освіті, енергопостачанні, сфері високих технологій, туризмі та сільському господарстві.
Детальна презентація економічної частини плану відбудеться 25 і 26 червня на конференції в Бахрейні.
За даними DW, керівництво Палестинської автономії має намір бойкотувати захід.
Лідери палестинців виступають проти переговорів із США, відколи Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.