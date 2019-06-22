США предлагают инвестировать в Палестину 50 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Администрация президента США представила экономическую часть плана урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Проект предусматривает как государственные, так и частные инвестиции в объеме 50 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"По словам авторов, это позволит создать не менее одного миллиона рабочих мест для палестинцев, а также удвоить ВВП Палестинской национальной автономии в течение десяти лет. Предложенный Белым домом план "способен открыть новую главу в истории" палестинцев, которая "определяется не проблемами и лишениями, а свободой и достоинством", отмечают его разработчики", - говорится в сообщении.
В частности, предполагается вложить 27,5 млрд в Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, а также направить 22,8 млрд на проекты, которые будут касаться палестинцев, живущих в Египте, Иордании и Ливане.
Речь идет о возможных проектах в здравоохранении, образовании, энергоснабжении, сфере высоких технологий, туризме и сельском хозяйстве.
Подробная презентация экономической части плана состоится 25 и 26 июня на конференции в Бахрейне.
По данным DW, руководство Палестинской автономии намерено бойкотировать мероприятие.
Лидеры палестинцев выступают против переговоров с США, с тех пор как Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.