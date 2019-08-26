Госдеп США исключил Палестину из списка стран и территорий Ближнего Востока
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки исключил Палестинскую Автономию из списка стран и территорий Ближнего Востока, сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Так, из списка стран и территорий, опубликованных на веб-странице Управления Ближнего Востока государственного департамента США, была исключена Палестина.
Пресс-секретарь главы Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна подверг резкой критике решение Госдепа исключить ПА из публикуемого им списка государств и территорий.
"Это признак беспрецедентной беспомощности американской внешней политики. Она свидетельствует, что США не просто одобряют израильскую оккупацию, но полностью поддерживают планы израильских правых", - сообщил представитель главы ПА Махмуда Аббаса.
Сообщается, что до недавнего времени в список стран и территорий Государственного департамента входил "Палестинский орган".
Отмечено, что решение об официальном исключения Палестины со списка не объявлялось.
Напомним, в июне этого года Администрация президента США представила экономическую часть плана урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Проект предусматривает как государственные, так и частные инвестиции в объеме 50 млрд долларов.