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Госдеп США исключил Палестину из списка стран и территорий Ближнего Востока

Госдеп США исключил Палестину из списка стран и территорий Ближнего Востока

Киев  •  УНН

 • 9629 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки исключил Палестинскую Автономию из списка стран и территорий Ближнего Востока, сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Так, из списка стран и территорий, опубликованных на веб-странице Управления Ближнего Востока государственного департамента США, была исключена Палестина.

Пресс-секретарь главы Палестинской администрации Набиль Абу Рудейна подверг резкой критике решение Госдепа исключить ПА из публикуемого им списка государств и территорий.

"Это признак беспрецедентной беспомощности американской внешней политики. Она свидетельствует, что США не просто одобряют израильскую оккупацию, но полностью поддерживают планы израильских правых", - сообщил представитель главы ПА Махмуда Аббаса.

Сообщается, что до недавнего времени в список стран и территорий Государственного департамента входил "Палестинский орган".

Отмечено, что решение об официальном исключения Палестины со списка не объявлялось.

Напомним, в июне этого года Администрация президента США представила экономическую часть плана урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Проект предусматривает как государственные, так и частные инвестиции в объеме 50 млрд долларов.

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