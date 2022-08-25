Держдеп США: судилище над українськими бійцями в Маріуполі стане знущанням із правосуддя

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 47397 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 53395 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 70724 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 77472 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 88139 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 139644 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 68086 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 144316 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 105132 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68511 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 89871 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 86949 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 11867 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 13355 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 14443 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 47465 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 139702 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 167755 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 144342 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 256796 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 87912 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 90792 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 41160 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 44648 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 59414 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Держдеп США: судилище над українськими бійцями в Маріуполі стане знущанням із правосуддя

Київ • УНН

 • 125425 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У США засудили плани російських окупантів провести так званий трибунал над захисниками Азовсталі в окупованому Маріуполі. Про це заявив представник держдепартаменту США Нед Прайс, передає УНН.

Держдеп США: судилище над українськими бійцями в Маріуполі стане знущанням із правосуддя

Цитата

"Плануючи провести так звані трибунали в контрольованому росією Маріуполі проти хоробрих захисників України, кремль намагається відвести від себе відповідальність за агресивну війну президента путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські сили вчинили в Україні. Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням над правосуддям, і ми їх рішуче засуджуємо", - зазначив він.

Деталі

Прайс також наголосив, що всі військовослужбовці ЗСУ, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу Збройних Сил, мають право на статус військовополонених, і мають право на захист відповідно до Женевських конвенцій.

США вчергове закликали москву виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом, нагадавши, що продовжуватимуть твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу.

Доповнення 

На початку серпня з'явилася інформація, що у Маріуполі відбудеться самосуд над українськими військовими з полку Азов. Маріупольська міська рада опублікувала відео з місця, де рашисти хочуть провести показовий "суд".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59