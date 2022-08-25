Держдеп США: судилище над українськими бійцями в Маріуполі стане знущанням із правосуддя

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"Плануючи провести так звані трибунали в контрольованому росією Маріуполі проти хоробрих захисників України, кремль намагається відвести від себе відповідальність за агресивну війну президента путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські сили вчинили в Україні. Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням над правосуддям, і ми їх рішуче засуджуємо", - зазначив він.

Деталі

Прайс також наголосив, що всі військовослужбовці ЗСУ, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу Збройних Сил, мають право на статус військовополонених, і мають право на захист відповідно до Женевських конвенцій.

США вчергове закликали москву виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом, нагадавши, що продовжуватимуть твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу.

Доповнення

На початку серпня з'явилася інформація, що у Маріуполі відбудеться самосуд над українськими військовими з полку Азов. Маріупольська міська рада опублікувала відео з місця, де рашисти хочуть провести показовий "суд".