Госдеп США: судилище над украинскими бойцами в Мариуполе станет издевательством над правосудием

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"Планируя провести так называемые трибуналы в контролируемом россией Мариуполе против храбрых защитников Украины, кремль пытается отвести от себя ответственность за агрессивную войну президента путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские силы совершили в Украине. Запланированные показательные процессы нелегитимны и есть издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем", - отметил он.

Детали

Прайс также подчеркнул, что все военнослужащие ВСУ, включая отечественные и иностранные добровольцы, включенные в состав Вооруженных Сил, имеют право на статус военнопленных, и имеют право на защиту в соответствии с Женевскими конвенциями.

США в очередной раз призвали москву выполнять свои обязательства согласно международному праву, напомнив, что будут продолжать твердо поддерживать украинский народ, защищающий свою свободу.

Дополнение

В начале августа появилась информация, что в Мариуполе состоится самосуд над украинскими военными из полка Азов. Мариупольский городской совет опубликовал видео с места, где рашисты хотят провести показательный "суд".