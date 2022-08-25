Госдеп США: судилище над украинскими бойцами в Мариуполе станет издевательством над правосудием
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В США осудили планы российских оккупантов провести так называемый трибунал над защитниками Азовстали в оккупированном Мариуполе. Об этом заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс, передает УНН.
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"Планируя провести так называемые трибуналы в контролируемом россией Мариуполе против храбрых защитников Украины, кремль пытается отвести от себя ответственность за агрессивную войну президента путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские силы совершили в Украине. Запланированные показательные процессы нелегитимны и есть издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем", - отметил он.
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Прайс также подчеркнул, что все военнослужащие ВСУ, включая отечественные и иностранные добровольцы, включенные в состав Вооруженных Сил, имеют право на статус военнопленных, и имеют право на защиту в соответствии с Женевскими конвенциями.
США в очередной раз призвали москву выполнять свои обязательства согласно международному праву, напомнив, что будут продолжать твердо поддерживать украинский народ, защищающий свою свободу.
Дополнение
В начале августа появилась информация, что в Мариуполе состоится самосуд над украинскими военными из полка Азов. Мариупольский городской совет опубликовал видео с места, где рашисты хотят провести показательный "суд".