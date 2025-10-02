Державні сайти Латвії зазнали масштабної DDoS-атаки
Київ • УНН
2 жовтня державні інтернет-сайти Латвії стали жертвами масштабної DDoS-атаки, яка порушила доступ до ключових ресурсів. До обіду роботу всіх порталів вдалося повністю відновити.
У Латвії зранку 2 жовтня державні інтернет-сайти стали жертвами масштабної кібератаки типу DDoS. Користувачі не могли отримати доступ до ключових ресурсів, проте до обіду роботу всіх порталів вдалося повністю відновити. Про це повідомили у центрі інформації LVRTC, пише УНН.
Деталі
За інформацією центру, збої торкнулися низки важливих державних сайтів: Служби державних доходів, порталу Latvija.lv, сторінки Кабінету міністрів, а також сайтів міністерств, муніципалітетів та інших установ. Недоступним для користувачів був і сервіс електронного підпису eParaksts.lv.
У LVRTC уточнили, що проблеми спостерігалися близько години. Частина сайтів працювала з перебоями або значно повільніше. Наразі роботу відновлено, і всі ресурси функціонують у звичному режимі.
На даний момент роботу всіх ресурсів, порушених атакою, повністю відновлено
Своєю чергою, представники латвійської служби кібербезпеки Cert.lv повідомили, що вони перебувають у тісному контакті з LVRTC та з’ясовують справжні причини нападу. Після завершення аналізу фахівці обіцяють надати детальніший звіт щодо масштабів та характеру атаки.
CERT-UA виявила кібератаки на Сили оборони через шкідливі XLL-файли01.10.25, 16:41 • 2338 переглядiв