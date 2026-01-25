$43.170.00
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 2994 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 18983 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 36937 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 31430 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 40490 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 38465 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 48584 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 45107 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35758 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
Депутату райради на Закарпатті оголосили підозру через приховані мільйони в декларації

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Депутату Берегівської райради оголосили підозру за недостовірну декларацію та легалізацію понад 8,3 млн грн. Він не вказав Ford Mustang, багатомільйонний дохід та операції з Mercedes-Benz S-Class.

Депутату райради на Закарпатті оголосили підозру через приховані мільйони в декларації
Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Депутат Берегівської районної ради отримав підозру у поданні недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік народний обранець умисно не вказав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень. Зокрема, він приховав автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя, багатомільйонний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class

- йдеться у дописі.

Слідство встановило, що у жовтні 2022 року підозрюваний придбав елітне авто за 3,75 млн грн. При цьому його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше ніж 227 тис. гривень.

Також, йдеться, що вже за кілька днів автомобіль було перепродано, а отримані кошти використано на власні потреби. Ці операції, як і сам дохід, у декларації не відображалися.

Дії підозрюваного кваліфіковані як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України)

- йдеться у дописі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон, що змінює умови відповідальності за недостовірне декларування. Змінено пороги декларування та збільшено штрафи за подання неправдивих даних.

Алла Кіосак

