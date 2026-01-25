Депутату райради на Закарпатті оголосили підозру через приховані мільйони в декларації

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Депутат Берегівської районної ради отримав підозру у поданні недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік народний обранець умисно не вказав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень. Зокрема, він приховав автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя, багатомільйонний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class - йдеться у дописі.

Слідство встановило, що у жовтні 2022 року підозрюваний придбав елітне авто за 3,75 млн грн. При цьому його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше ніж 227 тис. гривень.

Також, йдеться, що вже за кілька днів автомобіль було перепродано, а отримані кошти використано на власні потреби. Ці операції, як і сам дохід, у декларації не відображалися.

Дії підозрюваного кваліфіковані як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України) - йдеться у дописі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон, що змінює умови відповідальності за недостовірне декларування. Змінено пороги декларування та збільшено штрафи за подання неправдивих даних.