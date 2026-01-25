Депутату райсовета на Закарпатье объявили подозрение из-за скрытых миллионов в декларации

Фото: Закарпатская областная прокуратура

Депутат Береговского районного совета получил подозрение в подаче недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год народный избранник умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен. В частности, он скрыл автомобиль Ford Mustang, находившийся в совместной собственности супругов, многомиллионный доход, а также финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в октябре 2022 года подозреваемый приобрел элитный автомобиль за 3,75 млн грн. При этом его подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тыс. гривен.

Также, говорится, что уже через несколько дней автомобиль был перепродан, а полученные средства использованы на собственные нужды. Эти операции, как и сам доход, в декларации не отражались.

Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины) - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Верховная Рада приняла закон, изменяющий условия ответственности за недостоверное декларирование. Изменены пороги декларирования и увеличены штрафы за подачу ложных данных.