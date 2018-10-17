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Депутату Найєму порадили не лізти у бюджет АПК

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Забирати, перерозподіляти або в інший спосіб невміло гратися з дотаціями фермерів може призвести до негативних наслідків. Про це у коментарі УНН заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов, коментуючи заяву нардепа Мустафи Найєма про перерозподіл держпідтримки АПК на користь поліцейських для купівлі квартир.

За словами Соколова, прагнення Найєма допомогти поліцейським - похвальне, однак не можна всі проблеми держави вирішувати за рахунок АПК, який і так дивом тримається на плаву, багато в чому - завдяки великим виробникам.

"Якщо ми будемо продовжувати всі проблеми вирішувати за рахунок аграрної галузі - вона у нас здохне. Єдина причина, за якою вона у нас зараз існує - це те, що у нас є великі господарства, які за рахунок ефективності виробництва обганяють своїх західних конкурентів.

Це наше щастя, що колгоспи перетворилися у великі конкурентні підприємства, які за рахунок ефекту масштабу конкурують з тими, кого "задотували" по вуха (західними конкурентами - ред.)", - зазначив експерт.

Соколов нагадав, що практично ніде у світі АПК не є донором бюджету, як в Україні.

"Хочемо ми це знищити? Прекрасно, тоді взагалі ні з чого буде платити зарплату, грошей не буде. Тому що ми - донори. І якщо у будь-якій розвиненій країні сказати, що сільське господарство - це донори бюджету, вони над цим сміятимуться", - зазначив заступник голови ВАР.

Проблема у тому, продовжив Соколов, що всі думають про АПК, не вивчаючи світові тенденції. І якби той же Найєм відкрив сайт організації ОЕСР і подивився показник PSE (оцінка підтримки виробників - ред.), який характеризує рівень держпідтримки - він би виявив негативне значення у України.

"Воно негативне, тому що якщо скласти те, що держава дає фермерам, і те, що у них же забирає, - з урахуванням усіх цих пільгових режимів, про які у нас так люблять говорити - це вийде мінус 7% від вартості реалізованої продукції.

А якщо подивитися на ЄС, то це вийде плюс 18% від вартості реалізованої продукції. Якщо подивитися в середньому по країнах ОЕСР, там це буде на рівні 15%. Тому потрібно порівнювати порівнянне", - підкреслив Соколов.

Також за словами фахівця, депутатам не завадило б знати, що цього року система дотування АПК практично повністю провалена.

"Цього року ми за 9 місяців з тих грошей, які нам виділили, отримали відсотків 14. Все інше - не виплачено і швидше за все виплачено не буде.

Тобто, завдяки зусиллям МінАПК і уряду - саме вони за це відповідальні - ми просто не можемо взяти гроші. І я думаю, що за підсумками року з тих грошей, які нам формально дали, ми використовуємо відсотків 20, тому що все інше ми використовувати просто не можемо.

У цій ситуації говорити про те, що нам дають більше, ніж потрібно грошей, адже збираються ж якось їх віддати на квартири поліції, м'яко кажучи, дивно", - зазначив Соколов і разом з тим запропонував Найєму взяти участь у формуванні системи держпідтримки фермерів на наступний рік.

"І ми б тоді з задоволенням підтримали його ініціативу і сказали б: хлопці, дивіться, у нас цього року вийшла економія, відсотків 70-80 від виділених грошей, ось давайте цю економію відправимо на квартири поліції?

Ось хоча б наступного року розподіліть там, щоб цифри були не лише на папері, щоб до них могли дістатися справжні реальні фермери", - резюмував Соколов.

Нагадаємо, торік фермерів дотували за системою квазіакумуляції ПДВ - чим більше платиш податків, тим більше отримуєш дотацій. Але виявилося, що найбільшими платниками податків країни у цій галузі здебільшого є всього дві компанії - "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка і "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Під впливом громадської думки систему вирішили поміняти і, як вказують експерти, розписали її за принципом "так не дістанься ж ти нікому".

У підсумку, і великі платники податків - виробники товарів з доданою вартістю, включаючи "МХП" і "Укрлендфармінг" - були істотно урізані у підтримці, і дрібні фермери так і не змогли дістатися до засобів.

Тепер же аграрії і експерти сходяться у думці, що систему квазіакумуляції ПДВ потрібно повернути, і паралельно розвивати дотаціями створення нових виробничих майданчиків.

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