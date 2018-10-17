Депутату Найєму порадили не лізти у бюджет АПК

За словами Соколова, прагнення Найєма допомогти поліцейським - похвальне, однак не можна всі проблеми держави вирішувати за рахунок АПК, який і так дивом тримається на плаву, багато в чому - завдяки великим виробникам.

"Якщо ми будемо продовжувати всі проблеми вирішувати за рахунок аграрної галузі - вона у нас здохне. Єдина причина, за якою вона у нас зараз існує - це те, що у нас є великі господарства, які за рахунок ефективності виробництва обганяють своїх західних конкурентів.

Це наше щастя, що колгоспи перетворилися у великі конкурентні підприємства, які за рахунок ефекту масштабу конкурують з тими, кого "задотували" по вуха (західними конкурентами - ред.)", - зазначив експерт.

Соколов нагадав, що практично ніде у світі АПК не є донором бюджету, як в Україні.

"Хочемо ми це знищити? Прекрасно, тоді взагалі ні з чого буде платити зарплату, грошей не буде. Тому що ми - донори. І якщо у будь-якій розвиненій країні сказати, що сільське господарство - це донори бюджету, вони над цим сміятимуться", - зазначив заступник голови ВАР.

Проблема у тому, продовжив Соколов, що всі думають про АПК, не вивчаючи світові тенденції. І якби той же Найєм відкрив сайт організації ОЕСР і подивився показник PSE (оцінка підтримки виробників - ред.), який характеризує рівень держпідтримки - він би виявив негативне значення у України.

"Воно негативне, тому що якщо скласти те, що держава дає фермерам, і те, що у них же забирає, - з урахуванням усіх цих пільгових режимів, про які у нас так люблять говорити - це вийде мінус 7% від вартості реалізованої продукції.

А якщо подивитися на ЄС, то це вийде плюс 18% від вартості реалізованої продукції. Якщо подивитися в середньому по країнах ОЕСР, там це буде на рівні 15%. Тому потрібно порівнювати порівнянне", - підкреслив Соколов.

Також за словами фахівця, депутатам не завадило б знати, що цього року система дотування АПК практично повністю провалена.

"Цього року ми за 9 місяців з тих грошей, які нам виділили, отримали відсотків 14. Все інше - не виплачено і швидше за все виплачено не буде.

Тобто, завдяки зусиллям МінАПК і уряду - саме вони за це відповідальні - ми просто не можемо взяти гроші. І я думаю, що за підсумками року з тих грошей, які нам формально дали, ми використовуємо відсотків 20, тому що все інше ми використовувати просто не можемо.

У цій ситуації говорити про те, що нам дають більше, ніж потрібно грошей, адже збираються ж якось їх віддати на квартири поліції, м'яко кажучи, дивно", - зазначив Соколов і разом з тим запропонував Найєму взяти участь у формуванні системи держпідтримки фермерів на наступний рік.

"І ми б тоді з задоволенням підтримали його ініціативу і сказали б: хлопці, дивіться, у нас цього року вийшла економія, відсотків 70-80 від виділених грошей, ось давайте цю економію відправимо на квартири поліції?

Ось хоча б наступного року розподіліть там, щоб цифри були не лише на папері, щоб до них могли дістатися справжні реальні фермери", - резюмував Соколов.

Нагадаємо, торік фермерів дотували за системою квазіакумуляції ПДВ - чим більше платиш податків, тим більше отримуєш дотацій. Але виявилося, що найбільшими платниками податків країни у цій галузі здебільшого є всього дві компанії - "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка і "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Під впливом громадської думки систему вирішили поміняти і, як вказують експерти, розписали її за принципом "так не дістанься ж ти нікому".

У підсумку, і великі платники податків - виробники товарів з доданою вартістю, включаючи "МХП" і "Укрлендфармінг" - були істотно урізані у підтримці, і дрібні фермери так і не змогли дістатися до засобів.

Тепер же аграрії і експерти сходяться у думці, що систему квазіакумуляції ПДВ потрібно повернути, і паралельно розвивати дотаціями створення нових виробничих майданчиків.