Депутату Найему посоветовали не лезть в бюджет АПК

По словам Соколова, стремление Найема помочь полицейским - похвально, однако нельзя все проблемы государства решать за счет АПК, который и так чудом держится на плаву, во многом - благодаря крупным производителям.

"Если мы будем продолжать все проблемы решать за счет аграрной отрасли - она у нас сдохнет. Единственная причина, по которой она у нас сейчас существует - это то, что у нас есть крупные хозяйства, которые за счет эффективности производства обгоняют своих западных конкурентов.

Это наше счастье, что колхозы превратились в крупные конкурентные предприятия, которые за счет эффекта масштаба конкурируют с теми, кого "задотировали" по уши (западными конкурентами – ред.)", - отметил эксперт.

Соколов напомнил, что практически нигде в мире АПК не является донором бюджета, как в Украине.

"Хотим мы это погубить? Прекрасно, тогда вообще не с чего будет платить зарплату, денег не будет. Потому что мы - доноры. И если в любой развитой стране сказать, что сельское хозяйство - это доноры бюджета, они над этим будут смеяться", - отметил зампредседателя ВАС.

Проблема в том, продолжил Соколов, что все рассуждают про АПК, не изучая мировые тенденции. И если бы тот же Найем открыл сайт организации ОЭСР и посмотрел показатель PSE (оценка поддержки производителей - ред.), который характеризует уровень господдержки – он бы обнаружил отрицательное значение у Украины.

"Оно отрицательное, потому что если сложить то, что государство дает фермерам, и то, что у них же забирает, - с учетом всех этих льготных режимов, про которые у нас так любят говорить - это получится минус 7% от стоимости реализованной продукции.

А если посмотреть на ЕС, то это получится плюс 18% от стоимости реализованной продукции. Если посмотреть в среднем по странам ОЭСР, там это будет на уровне 15%. Поэтому нужно сравнивать сравнимое", - подчеркнул Соколов.

Также по словам специалиста, депутатам не мешало бы знать, что в этом году система дотирования АПК практически полностью провалена.

"В этом году мы за 9 месяцев из тех денег, которые нам выделили, получили процентов 14. Все остальное - не выплачено и скорее всего выплачено не будет.

То есть, благодаря усилиям МинАПК и правительства - именно они за это ответственны - мы просто не можем взять деньги. И я думаю, что по итогам года из тех денег, которые нам формально дали, мы используем процентов 20, потому что все остальное мы использовать просто не можем.

В этой ситуации говорить о том, что нам дают больше, чем нужно денег, ведь собираются ж как-то их отдать на квартиры полиции, мягко говоря, странно", - отметил Соколов и вместе с тем предложил Найему поучаствовать в формировании системы господдержки фермеров на следующий год.

"И мы бы тогда с удовольствием поддержали его инициативу и сказали бы: ребята, смотрите, у нас в этом году вышла экономия, процентов 70-80 от выделенных денег, вот давайте эту экономию отправим на квартиры полиции?

Вот хотя бы в следующем году распределите там, чтобы цифры были не только на бумаге, чтобы до них могли добраться настоящие реальные фермеры", - резюмировал Соколов.

Напомним, в прошлом году фермеров дотировали по системе квазиаккумуляции НДС - чем больше платишь налогов, тем больше получаешь дотаций. Но оказалось, что крупнейшими налогоплательщиками страны в этой отрасли преимущественно являются всего две компании – "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка и "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Под влиянием общественного мнения систему решили поменять и, как указывают эксперты, расписали ее по принципу "так не достанься ж ты никому".

В итоге, и крупные налогоплательщики - производители товаров с добавленной стоимостью, включая "МХП" и "Укрлендфарминг" - были существенно урезаны в поддержке, и мелкие фермеры так и не смогли добраться до средств.

Теперь же аграрии и эксперты сходятся во мнении, что систему квазиаккумуляции НДС нужно вернуть, и параллельно развивать дотациями создание новых производственных площадок.