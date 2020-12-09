Депутату Київради від "Слуги народу" підпалили автомобіль - відкрито провадження

"У нас була подія на вулиці Бірюзовій. Був підпал автівки депутата КМДА. Наразі правоохоронці встановлюють зловмисників. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194. (умисне знищення або пошкодження майна – ред.)", - розповів пресофіцер.

Також у поліції зазначили, що під час підпалу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Києві напали на нардепа Полякова, відкрито провадження.

Як повідомляв УНН, у серпні цього року народний депутат з партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.