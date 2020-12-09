Депутату Київради від "Слуги народу" підпалили автомобіль - відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві депутату Київської міської ради від "Слуги народу" Георгію Зантараю підпалили автомобіль. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це журналісту УНН розповів пресофіцер Святошинського управління поліції ГУНП у Києві.
"У нас була подія на вулиці Бірюзовій. Був підпал автівки депутата КМДА. Наразі правоохоронці встановлюють зловмисників. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194. (умисне знищення або пошкодження майна – ред.)", - розповів пресофіцер.
Також у поліції зазначили, що під час підпалу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Києві напали на нардепа Полякова, відкрито провадження.
Як повідомляв УНН, у серпні цього року народний депутат з партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.