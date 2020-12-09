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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 23418 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81680 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101527 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117630 просмотра

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Депутату Киевсовета от "Слуги народа" подожгли автомобиль - открыто производство

Депутату Киевсовета от "Слуги народа" подожгли автомобиль - открыто производство

Киев  •  УНН

 • 19975 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве депутату Киевского городского совета от "Слуги народа" Георгию Зантараю подожгли автомобиль. Полиция открыла уголовное производство. Об этом журналисту УНН рассказал пресс-офицер Святошинского управления полиции ГУНП в Киеве.

"У нас было событие на улице Бирюзовой. Был поджог автомобиля депутата КГГА. Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194. (умышленное уничтожение или повреждение имущества - ред.)", - рассказал пресс-офицер.

Также в полиции отметили, что во время поджога никто не пострадал.

Напомним, в Киеве напали на нардепа Полякова, открыто производство.

Как сообщал УНН, в августе этого года народный депутат из партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль.

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