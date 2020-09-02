У Києві напали на нардепа Полякова, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Вночі у столиці було скоєно напад на народного депутата України Антона Полякова, наразі відкрито кримінальне провадження, передає УНН з посиланням на дані відділу комунікації поліції Києва.
“Сьогодні зранку до столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги народному депутату України. Для з’ясування усіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Зі слів потерпілого встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий наніс йому тілесні ушкодження. Задля надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся до травмпункту”, — повідомили правоохоронці.
Так, наразі на місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії. Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
“Відділом дізнання Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Проводяться розшукові заходи задля встановлення та затримання причетних осіб до цього кримінального правопорушення”, — йдеться в повідомленні поліції.
Зазначається, що досудове розслідування триває.
Варто зазначити, що раніше сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що невідомі у ніч на 2 вересня напали і побили народного депутата України Антона Полякова.
Як повідомляв УНН, народний депутат з партії “Слуга народу” Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль.