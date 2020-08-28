Нардеп Лерос заявив, що йому підпалили авто
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Народний депутат з партії “Слуга народу” Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. Про це парламентар написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Мені підпалили авто...”, — написав Лерос та нецензурно вилаявся.
Нардеп не навів подробиць, хто саме підпалив, або автотмобіль якої марки був підпалений. Наразі невідомо також й місця події.
Згодом він виклав на свою сторінку відео, в якому видно, як вогнеборці поливають водою спалені рештки задимленного автомобіля. (У відео присутня нецензурна лайка).
Станом на 22:50 п’ятниці немає підтвердження з боку ДСНС або правоохоронних органів.
УНН намагається дізнатись подробиці події.
Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків з автоматичної зброї розстріляли автобус з людьми. Після нападу на автобус з активістами було введено план “Перехват” та операцію “Сирена”, в результаті було затримано 14 підозрюваних у нападі.