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Нардеп Лерос заявил, что ему подожгли авто

Киев • УНН

 • 14972 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Народный депутат из партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Нардеп Лерос заявил, что ему подожгли авто

"Мне подожгли авто ...", - написал Лерос и нецензурно выругался.

Нардеп не привел подробностей, кто именно поджег автомобиль, и какой марки была машина. Пока неизвестно также и места происшествия.

Впоследствии он выложил на свою страницу видео, в котором видно, как пожарные поливают водой сожженые остатки задымленного автомобиля. (В видео присутствует нецензурная брань).

По состоянию на 22:50 пятницы нет подтверждения со стороны ГСЧС или правоохранительных органов.

УНН пытается узнать подробности произошедшего.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми. После нападения на автобус с активистами был введен план "Перехват" и операцию "Сирена", в результате было задержано 14 подозреваемых в нападении.

Украинские Национальные Новости

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