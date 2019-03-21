Депутати сьогодні завершили розгляд мовного закону на 1218-й поправці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Народні депутати завершили сьогодні розгляд мовного закону на 1218-й поправці, опрацювавши майже 400 поправок протягом дня. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"1218 поправка – ми на ній завершили, завтра розпочнемо з неї… Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую закритим", - зазначив Парубій.
За його словами, парламентарі продовжать роботу завтра, о 10 годині ранку.
Нагадаємо, вчора народні депутати України розглянули 824 правки до закону про мову.
Деякі народні депутати навмисно затягують процес розгляду поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, який розглядається Верховною Радою у другому читанні.
Кабінет міністрів України вже готовий імплементувати положення закону про функціонування української мови, проект якого розглядається у парламенті.
Раніше комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентарів не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборний період.