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Нардепи розглянули 824 правки до мовного закону і пішли на перерву до завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Народні депутати України розглянули 824 правки до закону про мови і завершили сьогоднішнє засідання Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.

Нардепи розглянули 824 правки до мовного закону і пішли на перерву до завтра

"Завтра ми розпочинаємо нашу роботу з 825 поправки", - зазначив спікер. 

За його словами, продовження роботи над законопроектом розпочнеться завтра, 21 березня, о 10 годині ранку.
При цьому він продовжив сьогоднішню роботу на 15 хвилин.

Нагадаємо, деякі народні депутати навмисно затягують процес розгляду поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, який розглядається Верховною Радою у другому читанні.

Народні депутати на попередньому засіданні зупинились на 657-й правці до закону про мову.

28 лютого Верховна Рада почала розглядати законопроект про мову у другому читанні. До нього було подано понад 2 тисячі поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

Комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович закликала українських парламентарів не проводити голосування щодо мовного закону у передвиборчий період.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у відповідь заявив, що про офіційну позицію РЄ щодо ухвалення закону про мову говорити не доводиться.

Також нагадаємо, в уряді готові імплементувати закон про мову.

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