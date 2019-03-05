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Депутати не змогли проголосувати за ідентифікацію тварин, але обіцяють виправитися

Депутати не змогли проголосувати за ідентифікацію тварин, але обіцяють виправитися

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У Верховній Раді 17 січня відбулося рейтингове голосування за законопроект, який спростить підрахунок тварин в Україні і полегшить процедуру отримання дотацій дрібним фермерам, повідомляє УНН.

Втім, голосування було провалене через відсутність багатьох депутатів, у тому числі від "Радикальної партії Олега Ляшка" (РПЛ) та "Опозиційного блоку".

УНН з'ясував, що в цілому депутати не проти прийняття законопроекту. Але дехто був відсутній у сесійній залі на момент схвалення рішення, інші - не голосували за законопроект з політичних мотивів.

"Якщо не помиляюся, у той день ми блокували трибуну ВР і вимагали прийняття постанови про скасування підвищення ціни на газ. Тому тут чисто політичне рішення", - розповів член фракції РПЛ Олег Купрієнко.

Радикали підтримують ініціативу реєструвати та ідентифікувати тварин. Як домашніх, так і сільськогосподарських, каже Купрієнко.

"Щодо домашніх це важливо тому, що якщо когось покусає собака, можна буде знайти господаря. Щодо сільськогосподарських тварин це важливо у контексті боротьби із такими захворюваннями, як лейкоз у ВРХ та АЧС у свиней.

Сьогодні господарі тварин, хворих на лейкоз, дуже часто приховують факт хвороби у худоби, продовжують збувати м'ясо та молоко. Адже, за законом, такі тварини підлягають утилізації, а відтак - не факт що власник отримає компенсацію.

Із АЧС - та ж сама ситуація. Ми кілька років боремося з бідою, а ніхто не знає точно, скільки голів свиней тримає населення. Через АЧС не можемо експортувати нашу свинину, а це - вже удар по економіці. Тому усі тварини в Україні мають бути зареєстровані", - каже він, додавши, що реєстрація тварин повинна здійснюватися коштом держави.

Не голосували за законопроект чинний нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко та екс-представник фракції Вадим Рабінович. Обидва пояснили, що це не протест, а просто формальність, оскільки на момент схвалення документу депутатів не було у сесійній залі ВР.

"Якщо цей документ враховує інтереси людей, я його детально вивчу", - заявив Рабінович.

Нагадаємо, парламентарі хочуть зобов'язати власників домашніх та диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Кошти на реєстрацію та ідентифікацію тварин виділятиме держава. Ідентифікувати та реєструвати тварин буде спеціальна установа - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

Передбачається, що після прийняття законопроекту (№9022 - ред.) буде створений Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде у базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати витяг з реєстру безкоштовно.

Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.

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