Чипування тварин: немає реєстрації - не буде дотації

"Ми хочемо на законодавчому рівні зобов'язати власників реєструвати своїх тварин. Кожна людина має паспорт, а кожна тварина повинна мати чіп. За ним можна буде відслідковувати, скільки тварині років, який час вона перебуває на балансі того чи іншого господарства. Усе це потрібно для того, аби власник вів прозоро свій бізнес та міг отримати дотацію від держави", - розповів він.

Проект закону про ідентифікацію та реєстрацію тварин мають винести у сесійну залу вже на цьому тижні.

"Дуже сподіваюся, що ми розглянемо документ. Все буде залежати від кворуму", - сказав Юрчишин.

Нагадаємо, автори проекту ЗУ №9022 пропонують зобов'язати власників домашніх тварин оформляти ветеринарні паспорти. Передбачається, що після прийняття закону буде створений Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде числитися у базі.

Облікування та реєстрація підтверджуватимуть право володіння твариною, спростять пошук власника в разі її втрати або крадіжки та нівелюють можливість підміни при вивезенні за кордон тощо, кажуть законотворці.

Нові правила розроблені для того, щоб привести українське законодавство у сфері поводження з тваринами у відповідність з Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році. Послуги з реєстрації хатніх тварин (котів, собак) будуть платними. За ненадання даних про домашніх тварин або відсутність їхньої реєстрації власників пропонують притягати до адміністративної відповідальності.