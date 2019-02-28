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Чипирование животных: нет регистрации - не будет дотации

Чипирование животных: нет регистрации - не будет дотации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации. Об этом в комментарии УНН рассказал член аграрного комитета ВР Петр Юрчишин, комментируя законопроект об идентификации и регистрации животных.

"Мы хотим на законодательном уровне обязать владельцев регистрировать своих животных. Каждый человек имеет паспорт, а каждое животное должно иметь чип. По нему можно будет отслеживать, сколько животному лет, сколько времени оно находится на балансе того или иного хозяйства. Все это нужно для того, чтобы владелец вел прозрачно свой бизнес и мог получить дотацию от государства ", - рассказал он.

Проект закона об идентификации и регистрации животных должны вынести в сессионный зал уже на этой неделе.

"Очень надеюсь, что мы рассмотрим документ. Все будет зависеть от кворума", - сказал Юрчишин.

Напомним, авторы проекта ЗУ №9022 предлагают обязать владельцев домашних животных оформлять ветеринарные паспорта. Предполагается, что после принятия закона будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет числиться в базе.

Учет и регистрация будут подтверждать право владения животным, упростят поиск владельца в случае его утери или кражи и нивелируют возможность подмены при вывозе за границу и т.п., говорят законодатели.

Новые правила разработаны для того, чтобы привести украинское законодательство в сфере обращения с животными в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала в 2013 году. Услуги по регистрации домашних животных (котов, собак) будут платными. За непредоставление данных о домашних животных или отсутствие их регистрации владельцев предлагают привлекать к административной ответственности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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