Депутаты не смогли проголосовать за идентификацию животных, но обещают исправиться

Впрочем, голосование было провалено из-за отсутствия многих депутатов, в том числе от "Радикальной партии Олега Ляшко" (РПЛ) и "Оппозиционного блока".

УНН выяснил, что в целом депутаты не против принятия законопроекта. Но некоторые отсутствовал в сессионном зале на момент принятия решения, другие - не голосовали за законопроект по политическим мотивам.

"Если не ошибаюсь, в тот день мы блокировали трибуну ВР и требовали принятия постановления об отмене повышения цены на газ. Поэтому здесь чисто политическое решение", - рассказал член фракции РПЛ Олег Куприенко.

Радикалы поддерживают инициативу регистрировать и идентифицировать животных. Как домашних, так и сельскохозяйственных, говорит Куприенко.

"Относительно домашних это важно потому, что если кого-то покусает собака, можно будет найти хозяина. Относительно сельскохозяйственных животных это важно в контексте борьбы с такими заболеваниями, как лейкоз у КРС и АЧС у свиней.

Сегодня хозяева животных, больных лейкозом, очень часто скрывают факт болезни у скота, продолжают сбывать мясо и молоко. Ведь, по закону, такие животные подлежат утилизации, а следовательно - не факт, что владелец получит компенсацию.

С АЧС - та же ситуация. Мы несколько лет боремся с бедой, а никто не знает точно, сколько голов свиней держит население. Из-за АЧС не можем экспортировать нашу свинину, а это - уже удар по экономике. Поэтому все животные в Украине должны быть зарегистрированы", - говорит он, добавив, что регистрация животных должна осуществляться за счет государства.

Не голосовали за законопроект действующий нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко и экс-представитель фракции Вадим Рабинович. Оба объяснили, что это не протест, а просто формальность, поскольку на момент принятия документа депутатов не было в сессионном зале ВР.

"Если этот документ учитывает интересы людей, я его подробно изучу", - заявил Рабинович.

Напомним, парламентарии хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Средства на регистрацию и идентификацию животных будет выделять государство. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.