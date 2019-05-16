Депутати не можуть змушувати споживачів платити за обман з боку підприємців - Тригубенко

Річ у тім, що законодавці заклали норму, відповідно до якої обов'язок довести той факт, що придбана продукція виявилася неякісною, покладається на споживача, пояснив Тригубенко.

"На практиці це означає, що придбавши, наприклад, ковбасу, в якій замість м'яса ви натрапили на домішки та складники невідомого походження, вам доведеться це підтверджувати лабораторно. Знайти уповноважений експертний центр, завезти туди вашу ковбасу (не факт, що потрібна лабораторія буде у вашому місті), досконало розібратися в стандартах (що в ковбасі повинно бути, а чого ні), сплатити немалі гроші за проведення експертизи... і лише у такому разі у вас з'явиться шанс довести, що за ваші гроші вам продали неякісний товар. І вже тоді, ймовірно, продовжити цю епопею та пробувати вимагати чи компенсації чи відповідальності від виробника/продавця.

Як на мене, це мало схоже на захист прав споживачів, а більше — на перекладання проблеми "з хворої голови на здорову", - вважає нардеп.

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Натомість у західних країнах, приклад яких Україна намагається наслідувати, продавець та виробник має доводити якість свого товару, а не навпаки, продовжив Тригубенко.

"І взагалі, чому людина, яку вже обманули, повинна ще й нести свої гроші в лабораторії, щоб на ній заробили по другому колу.... Самі ж експертизи, до слова, сьогодні не з дешевих. За оцінками експертів, які вже публічно розкритикували законопроект №10222, дослідження можуть коштувати від 1 тис. до 10 тис. грн. І це вважається захистом споживачів?" - задався риторичним питання нардеп.

Як писав УНН, за фальсифікат продуктів в Україні практично нікого не карають.