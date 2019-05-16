Депутати не можуть змушувати споживачів платити за обман з боку підприємців - Тригубенко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Депутати ВР зареєстрували законопроект №10222, спрямований, нібито, на захист прав споживачів через посилення відповідальності продавців за відпуск неякісної продукції. Але насправді цей документ містить дуже суперечливі норми, які мало схожі на кроки щодо захисту прав українців від недобросовісних бізнесменів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
Річ у тім, що законодавці заклали норму, відповідно до якої обов'язок довести той факт, що придбана продукція виявилася неякісною, покладається на споживача, пояснив Тригубенко.
"На практиці це означає, що придбавши, наприклад, ковбасу, в якій замість м'яса ви натрапили на домішки та складники невідомого походження, вам доведеться це підтверджувати лабораторно. Знайти уповноважений експертний центр, завезти туди вашу ковбасу (не факт, що потрібна лабораторія буде у вашому місті), досконало розібратися в стандартах (що в ковбасі повинно бути, а чого ні), сплатити немалі гроші за проведення експертизи... і лише у такому разі у вас з'явиться шанс довести, що за ваші гроші вам продали неякісний товар. І вже тоді, ймовірно, продовжити цю епопею та пробувати вимагати чи компенсації чи відповідальності від виробника/продавця.
Як на мене, це мало схоже на захист прав споживачів, а більше — на перекладання проблеми "з хворої голови на здорову", - вважає нардеп.
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Натомість у західних країнах, приклад яких Україна намагається наслідувати, продавець та виробник має доводити якість свого товару, а не навпаки, продовжив Тригубенко.
"І взагалі, чому людина, яку вже обманули, повинна ще й нести свої гроші в лабораторії, щоб на ній заробили по другому колу.... Самі ж експертизи, до слова, сьогодні не з дешевих. За оцінками експертів, які вже публічно розкритикували законопроект №10222, дослідження можуть коштувати від 1 тис. до 10 тис. грн. І це вважається захистом споживачів?" - задався риторичним питання нардеп.
Як писав УНН, за фальсифікат продуктів в Україні практично нікого не карають.