Депутаты не могут заставлять потребителей платить за обман со стороны предпринимателей - Тригубенко

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Депутаты ВР зарегистрировали законопроект №10222, направленный якобы на защиту прав потребителей через усиление ответственности продавцов за отпуск некачественной продукции. Но на самом деле этот документ содержит очень противоречивые нормы, которые мало похожи на шаги по защите прав украинцев от недобросовестных бизнесменов. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

Дело в том, что законодатели заложили норму, согласно которой обязанность доказать тот факт, что приобретенная продукция оказалась некачественной, возлагается на потребителя, пояснил Тригубенко.

"На практике это означает, что приобретя, например, колбасу, в которой вместо мяса вы наткнулись на примеси и составляющие неизвестного происхождения, вам придется это подтверждать лабораторно. Найти уполномоченный экспертный центр, завезти туда вашу колбасу (не факт, что нужная лаборатория будет в вашем городе), досконально разобраться в стандартах (что в колбасе должно быть, а чего нет), уплатить немалые деньги за проведение экспертизы ... и только в таком случае у вас появится шанс доказать, что за ваши деньги вам продали некачественный товар. И уже тогда, вероятно, продолжать эту эпопею и пробовать требовать или компенсации или ответственности от производителя/продавца.

Как по мне, это мало похоже на защиту прав потребителей, а больше - на перекладывание проблемы "с больной головы на здоровую", - считает нардеп.

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Зато в западных странах, примеру которых Украина пытается подражать, продавец и производитель должен доказывать качество своего товара, а не наоборот, продолжил Тригубенко.

"И вообще, почему человек, которого уже обманули, должен еще и нести свои деньги в лаборатории, чтобы на нем заработали по второму кругу .... Сами же экспертизы, к слову, сегодня не из дешевых. По оценкам экспертов, которые уже публично раскритиковали законопроект №10222, исследования могут стоить от 1 тыс. до 10 тыс. грн. И это считается защитой потребителей?" - задался риторическим вопрос нардеп.

Как писал УНН, за фальсификат продуктов в Украине практически никого не наказывают.

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