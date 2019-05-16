Депутаты не могут заставлять потребителей платить за обман со стороны предпринимателей - Тригубенко

Дело в том, что законодатели заложили норму, согласно которой обязанность доказать тот факт, что приобретенная продукция оказалась некачественной, возлагается на потребителя, пояснил Тригубенко.

"На практике это означает, что приобретя, например, колбасу, в которой вместо мяса вы наткнулись на примеси и составляющие неизвестного происхождения, вам придется это подтверждать лабораторно. Найти уполномоченный экспертный центр, завезти туда вашу колбасу (не факт, что нужная лаборатория будет в вашем городе), досконально разобраться в стандартах (что в колбасе должно быть, а чего нет), уплатить немалые деньги за проведение экспертизы ... и только в таком случае у вас появится шанс доказать, что за ваши деньги вам продали некачественный товар. И уже тогда, вероятно, продолжать эту эпопею и пробовать требовать или компенсации или ответственности от производителя/продавца.

Как по мне, это мало похоже на защиту прав потребителей, а больше - на перекладывание проблемы "с больной головы на здоровую", - считает нардеп.

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Зато в западных странах, примеру которых Украина пытается подражать, продавец и производитель должен доказывать качество своего товара, а не наоборот, продолжил Тригубенко.

"И вообще, почему человек, которого уже обманули, должен еще и нести свои деньги в лаборатории, чтобы на нем заработали по второму кругу .... Сами же экспертизы, к слову, сегодня не из дешевых. По оценкам экспертов, которые уже публично раскритиковали законопроект №10222, исследования могут стоить от 1 тыс. до 10 тыс. грн. И это считается защитой потребителей?" - задался риторическим вопрос нардеп.

Как писал УНН, за фальсификат продуктов в Украине практически никого не наказывают.