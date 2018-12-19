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Депутати хочуть ввести кримінальну відповідальність за погрози та напад на медика

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Верховній Раді України є законопроект, яким напад на медика пропонують прирівняти до нападу на журналіста чи державного службовця та посилити покарання за це. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту УНН повідомила народна депутатка України, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

Депутати хочуть ввести кримінальну відповідальність за погрози та напад на медика

"Цей законопроект прирівнює напад на медика до нападу на журналіста або державного службовця. Сьогодні у нас напад на медика не трактується як, наприклад, напад на журналіста і не карається", - сказала Богомолець.

Вона також повідомила, що наразі документ перебуває в комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

"Я дуже довго їх вмовляла, тому що в нас насправді велика кількість і нападів на медиків, і нападів зі смертельними наслідками. Комітет підтримав, але вони, поки що, до зали цей законопроект не вносять - це їх внутрішня, на жаль, позиція, в якій вони не підтримують захист медиків", - зазначила Богомолець.

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Як дізнався УНН, відповідний законопроект дійсно зареєстрований та оприлюднений на сайті Верховної Ради України під №6288 у квітні 2017 року. Він передбачає введення кримінальної відповідальності за посягання на життя і здоров’я, захоплення як заручника, погрозу або насильство щодо медичних та фармацевтичних працівників при виконанні ними службових обов'язків.

Передбачається, що за захоплення медиків як заручників будуть карати позбавленням волі на строк від 8 до 15 років. Погроза або насильство щодо медичних працівників каратиметься арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

За вбивство або замах на вбивство медика передбачається позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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В картці законопроекту зазначено, що 8 лютого 2018 року він вручений комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на розгляд.

Як повідомляв УНН, тільки за останній рік в Україні було зафіксовано 152 напади на медичних працівників, упродовж 2013-2017 років таких випадків сталося 543.

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