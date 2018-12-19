Депутаты хотят ввести уголовную ответственность за угрозы и нападение на медика

"Этот законопроект приравнивает нападение на медика к нападению на журналиста или государственного служащего. Сегодня у нас нападение на медика не рассматривает как, например, нападение на журналиста и не наказывается", - сказала Богомолец.



Она также сообщила, что в настоящее время документ находится в комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.



"Я очень долго их уговаривала, потому что у нас на самом деле большое количество и нападений на медиков, и нападений со смертельным исходом. Комитет поддержал, но они, пока, в зал этот законопроект не вносят - это их внутренняя, к сожалению, позиция, в которой они не поддерживают защиту медиков", - отметила Богомолец.



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Как узнал УНН, соответствующий законопроект действительно зарегистрирован и обнародован на сайте Верховной Рады Украины во №6288 в апреле 2017 года. Он предусматривает введение уголовной ответственности за посягательство на жизнь и здоровье, захват как заложника, угрозу или насилие в отношении медицинских и фармацевтических работников при исполнении ими служебных обязанностей.



Предполагается, что за захват медиков как заложников будут наказывать лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Угроза или насилие в отношении медицинских работников будет караться арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.



За убийство или покушение на убийство медика предусматривается лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.



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В карточке законопроекта указано, что 8 февраля 2018 года он вручен комитету по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на рассмотрение.



Как сообщал УНН, только за последний год в Украине было зафиксировано 152 нападения на медицинских работников, в течение 2013-2017 годов таких случаев произошло 543.