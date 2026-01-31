Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратура

Закарпатською обласною прокуратурою повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання, у декларації якого виявили недостовірні відомості на понад 13,8 мільйона гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що фігурант був обраний у 2020 році до Ужгородської міськради від наразі вже забороненої в Україні партії "Опозиці́йна платформа - за життя".

Сума недостовірного декларування становить 13,8 млн. грн., а сума легалізації незаконно отриманих активів - 11,5 млн.грн. За даними слідства та результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, ... встановлено, що депутат умисно не відобразив у декларації відомості про низку активів і фінансових зобов’язань. Зокрема, у декларації не зазначено інформацію про об’єкти нерухомості, якими користувалися члени його родини, у тому числі приватний житловий будинок у місті Ужгород площею близько 360 кв. м, а також нерухомість у місті Києві - йдеться у повідомленні.

Крім того, не було задекларовано понад 315 тисяч доларів США готівкою, які підозрюваний передав третій особі, оформивши їх як позику. Слідством встановлено, що таким чином він намагався легалізувати кошти з непідтвердженим походженням.

Також у декларації відсутні відомості про понад 1,3 млн грн коштів на приватних банківських рахунках, майже 800 тис. грн боргових зобов’язань та близько 70 тис. грн отриманої заробітної плати. Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) - вказали прокурори.

Також під час санкціонованих обшуків вилучено два годинники відомих світових брендів, дев’ять картин відомих художників, автомобілі "Mercedes-Benz S-class" та "Mercedes-benz GLE" 2021 року, мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівкові кошти. Ініційовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн. грн. та арешт майна депутата з метою подальшої конфіскації.

