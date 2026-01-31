$42.850.08
30 січня, 18:51 • 14066 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 24783 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 25113 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 18657 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 18966 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 19127 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 20378 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21085 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22139 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26169 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратура

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Депутату Ужгородської міськради повідомлено про підозру через недостовірні відомості у декларації на понад 13,8 мільйона гривень. Він не відобразив нерухомість, готівку та банківські рахунки.

Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратура

Закарпатською обласною прокуратурою повідомлено про підозру чинному депутату Ужгородської міської ради 8-го скликання, у декларації якого виявили недостовірні відомості на понад 13,8 мільйона гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що фігурант був обраний у 2020 році до Ужгородської міськради від наразі вже забороненої в Україні партії "Опозиці́йна платформа - за життя".

Сума недостовірного декларування становить 13,8 млн. грн., а сума легалізації незаконно отриманих активів - 11,5 млн.грн. За даними слідства та результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, ... встановлено, що депутат умисно не відобразив у декларації відомості про низку активів і фінансових зобов’язань. Зокрема, у декларації не зазначено інформацію про об’єкти нерухомості, якими користувалися члени його родини, у тому числі приватний житловий будинок у місті Ужгород площею близько 360 кв. м, а також нерухомість у місті Києві

- йдеться у повідомленні.

Крім того, не було задекларовано понад 315 тисяч доларів США готівкою, які підозрюваний передав третій особі, оформивши їх як позику. Слідством встановлено, що таким чином він намагався легалізувати кошти з непідтвердженим походженням.

Також у декларації відсутні відомості про понад 1,3 млн грн коштів на приватних банківських рахунках, майже 800 тис. грн боргових зобов’язань та близько 70 тис. грн отриманої заробітної плати. Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

- вказали прокурори.

Також під час санкціонованих обшуків вилучено два годинники відомих світових брендів, дев’ять картин відомих художників, автомобілі "Mercedes-Benz S-class" та "Mercedes-benz GLE" 2021 року, мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівкові кошти. Ініційовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн. грн. та арешт майна депутата з метою подальшої конфіскації.

Нагадаємо

Екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру у самовільному зайнятті 0,3 га землі біля Дніпра. Він незаконно збудував будинок та огородив ділянку, обмеживши доступ до води.

Вадим Хлюдзинський

